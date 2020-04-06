В Тюмени выявили более 30 нарушителей карантина

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В Тюмени выявили более 30 человек, которые должны были находиться дома, но нарушили карантин и вышли на прогулку.
В Тюмени выявили более 30 нарушителей карантина
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Было проведено порядка трёх тысяч рейдов, предупреждены более 30 индивидуальных предпринимателей и владельцев торговых точек. Также выявили, что 33 человека не находились в момент проверки там, где одни должны были находиться — на карантине», — заявила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В настоящее время в регионе такой карантин должны соблюдать более 3,5 тыс. человек.

Ранее Udm-info.ru сообщал, что в Удмуртии зафиксировали 249 нарушений режима самоизоляции за 4 и 5 апреля.

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