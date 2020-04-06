В Удмуртии зафиксировали 249 нарушений режима самоизоляции за выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.
По каждому случаю составлены протоколы об административных правонарушениях. Граждане находились на улице безосновательно и не соблюдали правила самоизоляции.
Также стало известно, что в Казани выявили 27 несовершеннолетних, покинувших жильё без веских причин. Как передаёт Inkazan.ru, об этом рассказали на утреннем совещании в мэрии.
Как заявили в городском УМВД, в отношении родителей нарушителей составлены административные протоколы. Семь подростков оштрафованы.
Всего за неделю на улицах обнаружили 151 человека, передвигавшегося по городу без необходимых справок. Их привлекли к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Москве составили 160 протоколов против нарушителей самоизоляции.