В Москве составили 160 протоколов против нарушителей самоизоляции

В Москве составлено более 160 протоколов по административным правонарушениям в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил начальник управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Если взять период прошедший, составлено чуть больше 160 административных протоколов по статье 19.4 (КоАП), это когда человеку было выдано предписание находиться дома и он его не выполнял», — цитирует его Интерфакс.

При этом Васенин добавил, что в общем практика административных нарушений в данной ситуации «достаточно маленькая».

3 апреля сообщалось, что в Москве было составлено 145 протоколов о нарушении самоизоляции.