В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Сотрудники полиции Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП России в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — отметил он.

По его словам, на улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции.

Васенин также добавил, что к настоящему моменту уже было проведено более 9 тыс. профилактических бесед.

«Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан», — подчеркнул он.

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