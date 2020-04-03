В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции
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Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
«По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП России в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — отметил он.
По его словам, на улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции.
Васенин также добавил, что к настоящему моменту уже было проведено более 9 тыс. профилактических бесед.
«Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан», — подчеркнул он.
Ранее в Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции.