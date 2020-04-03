В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

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Сотрудники полиции Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.4 КоАП России в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — отметил он.

По его словам, на улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции. 

Васенин также добавил, что к настоящему моменту уже было проведено более 9 тыс. профилактических бесед.

«Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан», — подчеркнул он.

Ранее в Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции.

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