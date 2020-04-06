Подмосковные студенты-медики помогут пациентам с COVID-19
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», проверку будет проводить специальная комиссия, в которую войдут специалисты Росздравнадзора.
Студенты, успешно прошедшие квалификацию, смогут по срочному трудовому договору занять должности среднего медицинского персонала в больницах, где принимают пациентов с COVID-19.
Отмечается, что экзамен пройдёт уже на этой неделе.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что почти 140 студентов Медицинской академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского помогают врачам в медучреждениях Республики Крым.