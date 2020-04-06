Подмосковные студенты-медики помогут пациентам с COVID-19

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Студенты-медики Московской области сдадут специальный экзамен, чтобы помогать пациентам с коронавирусной инфекцией.
Подмосковные студенты-медики помогут пациентам с COVID-19
  • © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», проверку будет проводить специальная комиссия, в которую войдут специалисты Росздравнадзора.

Студенты, успешно прошедшие квалификацию, смогут по срочному трудовому договору занять должности среднего медицинского персонала в больницах, где принимают пациентов с COVID-19.

Отмечается, что экзамен пройдёт уже на этой неделе.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что почти 140 студентов Медицинской академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского помогают врачам в медучреждениях Республики Крым.

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