Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко

В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека — это Юлия Сударенко.

Как сообщает URA.RU, за её кандидатуру проголосовало региональное заксобрание на внеочередном онлайн-заседании в понедельник, состоявшемся 6 апреля.

«На прежнем месте работы Сударенко получила опыт правозащитной деятельности», — заявил спикер парламента Владимир Мякуш.

Кандидатуру Сударенко внёс глава региона Алексей Текслер. Назначение согласовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

В январе сообщалось, что бывший депутат Московской городской думы Ольга Ярославская назначена новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве.