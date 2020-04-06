Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко

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В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека — это Юлия Сударенко.
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко
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Как сообщает URA.RU, за её кандидатуру проголосовало региональное заксобрание на внеочередном онлайн-заседании в понедельник, состоявшемся 6 апреля.

«На прежнем месте работы Сударенко получила опыт правозащитной деятельности», — заявил спикер парламента Владимир Мякуш.

Кандидатуру Сударенко внёс глава региона Алексей Текслер. Назначение согласовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

В январе сообщалось, что бывший депутат Московской городской думы Ольга Ярославская назначена новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве.

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