Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначили Юлию Сударенко
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Как сообщает URA.RU, за её кандидатуру проголосовало региональное заксобрание на внеочередном онлайн-заседании в понедельник, состоявшемся 6 апреля.
«На прежнем месте работы Сударенко получила опыт правозащитной деятельности», — заявил спикер парламента Владимир Мякуш.
Кандидатуру Сударенко внёс глава региона Алексей Текслер. Назначение согласовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
В январе сообщалось, что бывший депутат Московской городской думы Ольга Ярославская назначена новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве.