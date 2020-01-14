В Москве назначили нового детского омбудсмена
- Ольга Ярославская / © Антон Кардашов
- АГН «Москва»
«С завтрашнего дня она приступает к работе, документы о назначении уже подписаны», — цитирует Потяеву РИА Новости.
Она рассказала, что Ярославская имеет большой опыт работы в педагогике и с родителями детей, а также знания законодательной деятельности и юридических аспектов.
«В последнее время она возглавляла большой центр военно-патриотической работы «Патриот», поэтому вопросы образования, вопросы воспитания, вопросы юридического порядка, знание детской психики и психологии — всё это будет работать на то, что, надеюсь, она будет достойным уполномоченным по правам ребёнка в городе Москве», — подчеркнула столичный омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с 2016 года рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан.