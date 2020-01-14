В Москве назначили нового детского омбудсмена

Бывший депутат Московской городской думы Ольга Ярославская назначена новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве, она приступает к выполнению своих обязанностей со среды, 15 января. Об этом сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«С завтрашнего дня она приступает к работе, документы о назначении уже подписаны», — цитирует Потяеву РИА Новости.

Она рассказала, что Ярославская имеет большой опыт работы в педагогике и с родителями детей, а также знания законодательной деятельности и юридических аспектов.

«В последнее время она возглавляла большой центр военно-патриотической работы «Патриот», поэтому вопросы образования, вопросы воспитания, вопросы юридического порядка, знание детской психики и психологии — всё это будет работать на то, что, надеюсь, она будет достойным уполномоченным по правам ребёнка в городе Москве», — подчеркнула столичный омбудсмен.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с 2016 года рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан.