Россия выделит ВОЗ до $1 млн помощи в борьбе с пандемией коронавируса

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Россия в 2020 году выделит до $1 млн в качестве помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Россия выделит ВОЗ до $1 млн помощи в борьбе с пандемией коронавируса
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семёрки» окажут финансовую помощь ВОЗ в объёме 71 млрд фунтов стерлингов для борьбы с распространением коронавируса.

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