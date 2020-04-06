Россия выделит ВОЗ до $1 млн помощи в борьбе с пандемией коронавируса
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что страны «Большой семёрки» окажут финансовую помощь ВОЗ в объёме 71 млрд фунтов стерлингов для борьбы с распространением коронавируса.