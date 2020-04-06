Онищенко оценил влияние коронавируса на центральную нервную систему

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал влияние коронавируса на центральную нервную систему человека.
Онищенко оценил влияние коронавируса на центральную нервную систему
  • РИА Новости

«Вопрос, связанный с влиянием на центральную нервную систему, был отмечен ещё на первых этапах, я говорил об этом ещё месяц назад. Вирус находили в спинномозговой жидкости, а это говорит о том, что он влияет на центральную нервную систему, отсюда и головные боли и головокружение», — отметил Онищенко в беседе с Newinform.

Он добавил, что один из основных признаков заболевания — температура — говорит о сопротивляемости организма, и назвал это положительным моментом в течении болезни.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на нерабочей неделе.

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