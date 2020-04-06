Песков заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции

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Новая дата проведения голосования по поправкам к Конституции России пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Новых сроков пока нет», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Таким образом, уточняет агентство, Песков прокомментировал сообщения о том, что голосование может пройти в конце мая или начале июня 2020 года.

В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее главой государства был подписан соответствующий указ

Как отмечали в Кремле, среда, 22 апреля, будет рабочим днём в связи с тем, что дата голосования перенесена на более поздний срок. 

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