В Москве обнаружили коронавирус у священнослужителя
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
«По состоянию на 6 апреля 2020 года наличие коронавирусной инфекции подтверждено у диакона Дмитрия Сазонова, клирика храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (р-н Марьино, г. Москва)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что у двух клириков храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском выявлены симптомы коронавируса, но диагноз пока не подтверждён.
За сутки в Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице 4484 заболевших.