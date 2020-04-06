В Москве обнаружили коронавирус у священнослужителя

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В Москве у клирика храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Москве обнаружили коронавирус у священнослужителя
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«По состоянию на 6 апреля 2020 года наличие коронавирусной инфекции подтверждено у диакона Дмитрия Сазонова, клирика храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (р-н Марьино, г. Москва)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что у двух клириков храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском выявлены симптомы коронавируса, но диагноз пока не подтверждён.

За сутки в Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице 4484 заболевших.

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