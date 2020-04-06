Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
По её словам, действующий режим достаточен на сегодняшний день и «нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры».
Она выразила благодарность жителям Москвы за соблюдение режима самоизоляции.
«Если что-то будет идти по-другому и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жёстких мер, включая пропуска. Пока такой необходимости нет», — сказала она.
Также Ракова заявила, что в настоящее время коронавирус распространяется внутри страны, в том числе среди москвичей. По её словам, большинство заболевших «никуда не ездили, уже ни с кем не контактировали».
Она отметила, что в настоящее время в Москве достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Москве ещё 12 пациентов вылечились от коронавируса.
За сутки в Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом.