Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

По её словам, действующий режим достаточен на сегодняшний день и «нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры».

Она выразила благодарность жителям Москвы за соблюдение режима самоизоляции.

«Если что-то будет идти по-другому и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жёстких мер, включая пропуска. Пока такой необходимости нет», — сказала она.

Также Ракова заявила, что в настоящее время коронавирус распространяется внутри страны, в том числе среди москвичей. По её словам, большинство заболевших «никуда не ездили, уже ни с кем не контактировали».

Она отметила, что в настоящее время в Москве достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве ещё 12 пациентов вылечились от коронавируса.

За сутки в Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом.