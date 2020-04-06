Эксперт оценил идею создать систему для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян

Заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов оценил идею создать единую информационную систему для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян.

В беседе с Nation News он отметил, что при регистрации на борт человеку будут выдавать датчик, смартфон или другой гаджет.

«Этого устройства будет достаточно для того, чтобы учитывать его по прилёту в тот или иной регион России. Все пассажиры пройдут контроль ещё во время посадки на борт, и мы точно будем знать, в каком они состоянии, а уже по прилёту они придут в зону обсервации», — сказал Попов.

По его словам, в российском аэропорту пассажиров разделят по всем показателям, после чего им нужно будет выждать до 21 дня.

«Если у них не появится никаких симптомов и врачи убедятся, что люди не представляют угроз для окружающих, их будут оправлять по домам», — заявил он.

Как добавил эксперт, это реально при индивидуальном согласии каждого из граждан.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Они включают создание единой информационной системы для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян и проработку вопроса компенсации медицинским организациям снижения доходов из-за сокращения прибыли по ОМС.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил принятые Россией меры по предупреждению распространению коронавируса.