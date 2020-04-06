В ХМАО ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт об ужесточении требований к проведению ремонтных работ.

Об этом сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

Теперь строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, можно проводить с 16:00 до 19:00.

«Кроме того, полный запрет на ремонт квартир по-прежнему распространяется на праздничные дни и воскресенье. За нарушение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ХМАО» предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей для физлиц и до 15 тыс. для организаций», — рассказали в полиции региона.

Также стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики заявил, что в настоящее время у правоохранительных органов есть большие полномочия по привлечению граждан к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Mkset.ru.

«Сильно злоупотреблять этим не будем. Только в случаях, когда нас не слышат, мы будем применять административное принуждение. У нас люди послушные, ответственные, очень солидарные с нами», — подчеркнул Хабиров.

По его словам, к настоящему времени составлено 35 протоколов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии заработали дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса.