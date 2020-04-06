Власти Москвы рассказали об уровне заражаемости молодёжи коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что коронавирусной инфекцией COVID-19 одинаково часто заражаются как пожилые, так и молодёжь.

«Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50% больных — люди до 45 лет», — сказала она.

По её словам, к настоящему моменту среди умерших есть и молодые люди.

«Да, это люди, у которых были хронические заболевания, но в любом случае они очень молодые. Одному человеку 39 лет, другому 34. Это повод задуматься всем», — добавила Ракова.

Ранее Ракова заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.