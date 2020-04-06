Сомнолог оценила влияние режима сна на укрепление иммунитета

Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова прокомментировала значение режима сна для укрепления иммунитета.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что в обычных условиях человеку необходимо достаточное количество сна, чтобы восстановить силы перед рабочим днём, а во время самоизоляции — для нормальной работы иммунитета.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», — подчеркнула Александра Пучкова.

Сомнолог рекомендовала спать по 8 часов в день в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с НСН прокомментировал необходимость соблюдения режима сна в условиях самоизоляции.