Сомнолог оценила влияние режима сна на укрепление иммунитета

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Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова прокомментировала значение режима сна для укрепления иммунитета.
Сомнолог оценила влияние режима сна на укрепление иммунитета
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В беседе с радио Sputnik она отметила, что в обычных условиях человеку необходимо достаточное количество сна, чтобы восстановить силы перед рабочим днём, а во время самоизоляции — для нормальной работы иммунитета.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», — подчеркнула Александра Пучкова.

Сомнолог рекомендовала спать по 8 часов в день в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с НСН прокомментировал необходимость соблюдения режима сна в условиях самоизоляции.

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