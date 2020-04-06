В России до конца 2020 года не будут штрафовать застройщиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что штрафные санкции к застройщикам многоквартирных домов не будут применяться с 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. Об этом информирует Интерфакс.

Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что строительная отрасль недавно перешла на новую схему работы с использованием эскроу-счетов.

По его словам, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к новым рискам, в связи с чем нужна поддержка отрасли жилищного строительства.

«С 2 апреля до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут, на этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов», — сказал премьер.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.