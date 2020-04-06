Эксперты рассчитали потери застройщиков из-за коронавируса

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Крупнейшие застройщики в России могут потерять до 200 млрд рублей из-за падения спроса на жильё на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Кредитное рейтинговое агентство НКР спрогнозировало три сценария по изменению потребительского спроса на жильё из-за ситуации с коронавирусом, передаёт РБК.

При умеренном варианте развития событий с COVID-19 20 крупнейших застройщиков могут потерять до 90 млрд рублей прибыли, что составляет около 10% от их совокупного дохода за 2019 год.

При самом жёстком сценарии, который эксперты назвали кризисным, девелоперы рискуют потерять более 200 млрд рублей.

По данным НКР, в зависимости от длительности пандемии COVID-19 падение спроса на жильё прогнозируется в пределах от 5% до 25%.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.

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