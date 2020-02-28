Эксперт оценил ситуацию с ценами на жильё в новостройках
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- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» он отметил, что в Москве средняя прибыль застройщиков на сегодняшний день составляет 58%, а разница между стоимостью застройки и рыночной ценой при продаже равна 56,5 тыс. рублей с каждого квадратного метра.
При этом в регионах средняя маржа составляет около 4 тыс. рублей с квадратного метра.
Емельянов также уточнил, что в некоторых областях цены на строительство выше, чем рыночная стоимость квартир — в том числе на Чукотке, в Мордовии и в Мурманске, однако в целом по стране маржа остаётся положительной.
По прогнозам аналитика, в ближайшее время рынок продолжит движение к расслоению.
По его мнению, на фоне дальнейшего падения маржи могут снизиться объёмы строительства в регионах.
Ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.