Роскачество провело исследование сыра «Российский»

Специалисты Роскачества провели исследование сыра «Российский» популярных торговых марок.

Как передаёт газета «Известия», эксперты оценили качество продукции семи торговых марок: Valio, «Луговая свежесть», «Сыробогатов», «ВкусВилл», «Каждый день», Laimе, «Город сыра».

Отмечается, что специалисты проверили сыры на наличие потенциально вредных веществ, консервантов и жиров, а также на достоверность информации о пищевой ценности.

По результатам испытаний сыры торговых марок «Луговая свежесть», «Сыробогатов» и Laimе получили высшую оценку за соответствие всем нормам и требованиям безопасности.

Образец торговой марки «Город сыра» получил замечание за недостаток соли, в сыре производителя «Каждый день» оказалось недостаточно жирности, а в продукции торговой марки «ВкусВилл» кислотность не соответствовала ГОСТу.

Ранее портал kp.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели повторную проверку шести популярных марок молока с жирностью 3,2%.