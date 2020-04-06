На Алтае сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Алтайском крае... Три из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что двое других пациентов с COVID-19 с заражёнными не контактировали.

«Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов», — сообщили в оперштабе.

Ранее представитель Минздрава заявил, что в России за последние сутки из больниц выписаны 22 пациента, выздоровевших после заражения COVID-19.