В России за сутки выписали 22 переболевших коронавирусом пациента

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В России за последние сутки из больниц выписали 22 пациента, выздоровевших от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«Плюс 22 выписавшихся из больниц за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено около 700 тыс. тестов. Количество ежедневно проводимых тестов ежедневно увеличивается и сегодня достигло 58 тысяч/день», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принятые в России меры пока позволяют не допустить взрывного роста заболеваемости COVID-19.

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