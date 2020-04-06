В России за сутки выписали 22 переболевших коронавирусом пациента
«Плюс 22 выписавшихся из больниц за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено около 700 тыс. тестов. Количество ежедневно проводимых тестов ежедневно увеличивается и сегодня достигло 58 тысяч/день», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принятые в России меры пока позволяют не допустить взрывного роста заболеваемости COVID-19.