РЖД отменяет поезда в Калининград

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РЖД с 6 апреля отменяет поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые следуют транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград.
РЖД отменяет поезда в Калининград
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

5 апреля стало известно, что Белорусская железная дорога отменяет курсирование последних двух поездов в направлении России, которые ходили до Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее был отменён поезд из Адлера в Калининград.

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