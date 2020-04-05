РЖД отменяет поезда в Калининград

РЖД с 6 апреля отменяет поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые следуют транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград.

«С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории Республики Беларусь и Литовской Республики», — говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

5 апреля стало известно, что Белорусская железная дорога отменяет курсирование последних двух поездов в направлении России, которые ходили до Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее был отменён поезд из Адлера в Калининград.