В Кремле оценили нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней

Продление режима нерабочих дней в России — это «чрезвычайная и огромная нагрузка» для экономической жизни, однако жизнь и здоровье людей в данном случае важнее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков подтвердил, что данное решение вызвало споры и разногласия.

«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причём нагрузка со знаком минус. Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное — это жизнь и здоровье людей», — приводит его слова портал «Вести».

Он подчеркнул, что не следует забывать и о трудностях, с которыми сталкиваются участники экономической жизни.

Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что продление режима нерабочих дней нужно для удержания распространения коронавирусной инфекции, а данные меры рекомендовали эксперты, к мнению которых власть будет прислушиваться.

2 апреля Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.

В ходе обращения к гражданам России он отметил, что, несмотря на предпринимаемые усилия, в ряде регионов, в том числе в Москве, пока не удаётся улучшить эпидемиологическую обстановку.