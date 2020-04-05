В МВД объяснили задержание выгуливавшего собаку мужчины в Москве
В ведомстве напомнили, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина в столице до 1 мая запрещено посещение парков, в том числе Патриарших прудов.
Тем не менее при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах 4 апреля сотрудники полиции заметили на территории сквера мужчину, который длительное время находился там с собакой.
«Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», — говорится в пресс-релизе.
За невыполнение требований полиции мужчину задержали и доставили в ОМВД Хамовники.
Собаку впоследствии забрала жена задержанного.
«В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции», — отметили в министерстве.
В отношении задержанного составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Ранее в правительстве Москвы заявили о готовности при необходимости запустить умную систему контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции.
2 апреля Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей.
Как пояснили в мэрии Москвы, штрафовать будут прежде всего несознательных жителей, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.