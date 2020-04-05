Экс-главу «Метростроя» арестовали по новому делу о растрате

Бывший глава ОАО «Метрострой» Николай Александров по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга заключён под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение и растрата»), сроком по 9 мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе, который приводит ТАСС.

В рамках нового уголовного дела Александров был задержан 3 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение.

По версии следствия, экс-глава «Метростроя» обеспечил подписание от лица компании договоров цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда организации.

10 декабря 2019 года экс-главу «Метростроя» заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.

В конце января Александрова отпустили из СИЗО под домашний арест.