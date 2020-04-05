Экс-главу «Метростроя» арестовали по новому делу о растрате

Короткая ссылка
Бывший глава ОАО «Метрострой» Николай Александров по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга заключён под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение и растрата»), сроком по 9 мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе, который приводит ТАСС.

В рамках нового уголовного дела Александров был задержан 3 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение.

По версии следствия, экс-глава «Метростроя» обеспечил подписание от лица компании договоров цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда организации.

10 декабря 2019 года экс-главу «Метростроя» заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.

В конце января Александрова отпустили из СИЗО под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить