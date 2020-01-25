Экс-главу «Метростроя» перевели под домашний арест
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«Мера пресечения изменена на домашний арест», — приводит ТАСС сообщение.
10 декабря 2019 года Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.
Кроме того, в конце декабря 2019 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил назначить условные сроки нескольким фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями и хищениях при строительстве метро.