Обвиняемые в хищениях при строительстве метро Петербурга осуждены условно

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о злоупотреблениях полномочиями и хищениях при строительстве метро, фигуранты получили условные сроки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обвиняемые в хищениях при строительстве метро Петербурга осуждены условно
  • РИА Новости

Как отмечается, бывший генеральный директор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко приговорён к 4,5 года лишения свободы условно, экс-заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города Александр Комиссаров — к 1,5 года.

Бывший замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрий Митянин получил 1 год 8 месяцев условно, а экс-заместитель первого замдиректора ОАО «Метрострой» Николай Казнин — 2,5 года.

По данным следствия, злоупотребления и хищения были совершены во время производства работ по инженерной подготовке территорий для строительства станций участка Невско-Василеостровской линии в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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