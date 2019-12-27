Обвиняемые в хищениях при строительстве метро Петербурга осуждены условно
- РИА Новости
Как отмечается, бывший генеральный директор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко приговорён к 4,5 года лишения свободы условно, экс-заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города Александр Комиссаров — к 1,5 года.
Бывший замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрий Митянин получил 1 год 8 месяцев условно, а экс-заместитель первого замдиректора ОАО «Метрострой» Николай Казнин — 2,5 года.
По данным следствия, злоупотребления и хищения были совершены во время производства работ по инженерной подготовке территорий для строительства станций участка Невско-Василеостровской линии в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.