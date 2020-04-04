Авиакомпания «Россия» сократила количество рейсов на Дальний Восток

Авиакомпания «Россия» сократила количество рейсов в города Дальнего Востока до 1 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что данный шаг связан с падением спроса на фоне общего ограничения авиасообщения. Из пяти дальневосточных направлений компания сохранит только перелёты в Магадан.

«В соответствии с решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения и в связи с общим падением спроса на авиационные перевозки в период с 3 апреля по 1 мая авиакомпания «Россия» приостанавливает выполнение рейсов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение коснётся рейсов из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за отменённые рейсы.