«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с возвратом денег за отменённые рейсы

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за отменённые рейсы.

«Конечно, деньги за отменённые рейсы «Аэрофлот» вернёт. Более того, мы увеличили сроки сдачи билетов: оформить вынужденный возврат можно вплоть до конца 2020 года», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, контакт-центр перегружен из-за ситуации, которая происходит в мире, с закрытием авиасообщения с различными странами.

Как отметила Спивакова, каждый день компания обрабатывает тысячи заявок.

«На это сейчас брошены все силы. Ещё раз отмечу: оформить вынужденный возврат или изменить даты вылета можно спокойно до конца текущего года без штрафов. Сделать это можно через контакт-центр или в нашем офисе. Нет повода спешить. Мы всё перебронируем, время на это есть», — добавила она.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.