Эксперт оценил решение полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак прокомментировал сообщение о том, что правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

«Убытки будут велики, точные цифры назвать достаточно сложно, потому что мы не знаем, как долго это продлится. Оценки до конца года разнятся от 100 млрд до 300 млрд рублей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, именно международные рейсы, в отличие от внутренних, как правило, прибыльные.

Как считает Рыбак, в зоне риска находятся все авиакомпании.

16 марта правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.