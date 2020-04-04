В Туле пожилая женщина умерла после выздоровления от коронавируса

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Правительство Тульской области сообщило, что в столице региона умерла прошедшая курс лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 и готовившаяся к выписке 93-летняя женщина.
В Туле пожилая женщина умерла после выздоровления от коронавируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Ещё одна пациентка, 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ на коронавирус, взятый у женщины за день до смерти, повторно показал отрицательный результат.

«Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — сообщили власти.

В Тульской области на данный момент коронавирус обнаружили у 17 человек.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 321,2 млн рублей организациям Федерального медико-биологического агентства для выплат медработникам, которые трудятся в усиленном режиме в связи с распространением коронавируса.

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