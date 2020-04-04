В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Об этом свидетельствуют данные бюллетеня, опубликованного на сайте ведомства.
Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих не выявлено.
Сообщается, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей ёмкостью 4800 койко-мест. В наличии у военных медиков России 2872 аппарата искусственной вентиляции лёгких.
3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.