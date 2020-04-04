В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус

Минобороны России провело 4794 теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.

Об этом свидетельствуют данные бюллетеня, опубликованного на сайте ведомства.

Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих не выявлено.

Сообщается, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей ёмкостью 4800 койко-мест. В наличии у военных медиков России 2872 аппарата искусственной вентиляции лёгких.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.