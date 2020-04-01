В России более четырёх тысяч военных прошли тест на коронавирус

В России провели 4076 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.

Об этом свидетельствуют данные бюллетеня газеты Вооружённых сил России «Красная звезда». Отмечается, что случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих не выявлено. Сообщается, что 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей ёмкостью 4800 койко-мест. В наличии у военных медиков России 2872 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Согласно данным на 31 марта, в 24 российских регионах за сутки выявили 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.