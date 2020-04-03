Аксёнов оценил вероятность закрытия Крымского моста из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» оценил вероятность закрытия Крымского моста для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Его спросили относительно возможного ужесточения мер по въезду в регион и закрытию Крымского моста.

«Я думаю, что рано (об этом говорить. — RT). Динамика каждый день меняется, давайте посмотрим... Делаем всё возможное, чтобы остановить эпидемию», — ответил Аксёнов.

По его словам, в воскресенье, 5 апреля, в Крыму будет принято решение по работе на следующей неделе.

В Крыму зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 завозных.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова установили контрольно-пропускной пост для досмотра транспорта.

Как передавал «Крыминформ», на полуострове с 2 апреля ввели карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

В регионе приостановлено морское пассажирское сообщение и временно прекращены автобусные перевозки с другими регионами.