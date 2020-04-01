В Крыму в ночь на 2 апреля введут карантин

Власти Крыма с 2 апреля вводят на полуострове карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Для того чтобы купировать ситуацию, принято решение: с 00:00 введение карантинных мероприятий. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию», — цитирует «Крыминформ» главу Крыма Сергея Аксёнова.

Он также заявил, что на Крымском мосту будет организован досмотр всего транспорта.

«На Крымском мосту будет выставлен блокпост, будет стопроцентный досмотр всего автомобильного транспорта», — подчеркнул Аксёнов.

Также будут приняты меры для досмотра прибывающего в Крым железнодорожного транспорта.