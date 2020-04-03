Воробьёв рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

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Подмосковные власти ведут подготовительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по области, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Воробьёв рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
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«Мы ведём предварительную работу. Ключевое, всё-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Воробьёв подчеркнул, что «езда без дела должна быть исключена полностью».

По его словам, в настоящее время разрабатывается специальная цифровая платформа, информация о её работе будет опубликована на следующей неделе и при необходимости она будет запущена.

«В случае необходимости позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо», — пояснил губернатор Московской области.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве пока не будут вводить пропускной режим.

В то же время в Саратовской области приняли решение ввести с 2 апреля систему специальных пропусков для перемещения граждан.

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