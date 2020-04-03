В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

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Замглавы следственного департамента МВД России генерал Александр Краковский арестован Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
  • © РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Краковскому в виде заключения под стражу до 1 июня», — приводит слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой РИА Новости.

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

По версии следствия, обвиняемые оказали содействие в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

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