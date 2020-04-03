В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
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Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Краковскому в виде заключения под стражу до 1 июня», — приводит слова пресс-секретаря суда Ирины Морозовой РИА Новости.
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Следственный комитет предъявил им обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
По версии следствия, обвиняемые оказали содействие в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.