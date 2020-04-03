В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

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В Москве скончались ещё четыре пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб.
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, одному было 34 года. Последний страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

Ранее в больнице в Коммунарке скончался 39-летний мужчина с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. 

Как отмечали власти Москвы, более 830 человек в городе, заразившихся COVID-19, проходят лечение в домашних условиях.

По состоянию на 3 апреля в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — более 2900. 

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