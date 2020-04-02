В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом
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«Пациент находился на искусственной вентиляции лёгких в течение трёх дней. У пациента наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», — говорится в сообщении.
В то же время главврач больницы Денис Проценко уточнил, что мужчина умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«Пациент 39 лет с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он в Facebook.
В мэрии Москвы сообщили, что число летальных исходов от коронавируса в столице возросло до 20.
Ранее в Москве умерли три человека в возрасте от 63 до 72 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
По данным на 2 апреля, в Москве зарегистрировано 2475 заболевших коронавирусом.