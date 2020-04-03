В мэрии Москвы назвали число лечащихся от коронавируса на дому

Более 830 жителей Москвы, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, проходят лечение в домашних условиях, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Вот за эти 10—12 дней, когда мы работаем в таком режиме, у нас сегодня 836 уже официально с подтверждённым коронавирусом оставлены дома», — приводит её слова в эфире ток-шоу «Прямой эфир» РИА Новости.

Ракова напомнила, что у многих болезнь проходит в лёгкой форме и без симптомов, что не требует госпитализации.

Ранее в Москве заработала система мониторинга больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому.

Сотрудники полиции Москвы уже составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер находящимися на самоизоляции.

В Москве зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом.