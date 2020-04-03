В Москве заработала система мониторинга больных коронавирусом

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Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в столице начала работать система мониторинга больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве заработала система мониторинга больных коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтверждённым коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Для этого используются различные технологии определения геолокации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, первым таким пациентам с диагнозом COVID-19 уже передали смартфоны с предустановленным специальным приложением «Социальный мониторинг». 

«Все данные, которые пользователь передаёт приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому», — добавил он.

Уточняется, что программа будет фиксировать факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете, а для проверки нахождения человека возле телефона на смартфон будут периодически приходить push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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