Собянин разъяснил правила передвижения на машине при самоизоляции

Москвичи могут передвигаться по городу на личном транспорте в условиях самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание», — цитирует ТАСС Собянина.

Он рассказал, что система ЦАФАП показывает, что делает каждая машина в городе.

«Или катается без конца по городу, или она просто от дома до работы и обратно, мы за этим будем следить», — отметил мэр.

Ранее в оперативном штабе рассказали, что сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать гражданина, который передвигается по Москве на такси или личном транспорте, чтобы выяснить цель поездки.

При этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отмечал, что передвижение на автомобиле по Москве при режиме самоизоляции допускается только по одному.

Власти Москвы также заявляли, что в связи с ограничительными мерами горожане могут добираться пешком только до ближайшего магазина, а до соседнего надо ехать на такси или автомобиле.