Власти Москвы разъяснили требование не собираться группами

Требование столичных властей не собираться группами связано с необходимостью соблюдения социальной дистанции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он отметил, что от горожан поступает много вопросов, сколько человек может считаться большой компанией.

«Но мы не из этого должны исходить... Эти требования... чтобы люди себя берегли и к друг другу относились более ответственно, не собирались в группы. А сколько их будет: два человека, три, четыре — неважно», — цитирует Данчикова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь не следует собираться тем, кто не проживает вместе.

«Если вы вместе живёте, то вы уже либо вместе переболели, либо носители, либо выздоровели. А если человек незнакомый, то потенциально вы можете от него заразиться, стать переносчиком инфекции», — пояснил он.

По словам министра, если полиция увидит на улице большую компанию, будет проведена разъяснительная беседа.

В случае оказания сопротивления и отказа разойтись указанные лица могут быть оштрафованы.

«У полиции есть все инструменты для этого. Федеральным кодексом об административных правонарушениях предусмотрено привлечение к административной ответственности лиц, которые не выполняют законных требований правоохранительных органов», — добавил Данчиков.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции до 4 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.