Власти Москвы разъяснили требование не собираться группами

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Требование столичных властей не собираться группами связано с необходимостью соблюдения социальной дистанции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Власти Москвы разъяснили требование не собираться группами
  • АГН «Москва»

Он отметил, что от горожан поступает много вопросов, сколько человек может считаться большой компанией.

«Но мы не из этого должны исходить... Эти требования... чтобы люди себя берегли и к друг другу относились более ответственно, не собирались в группы. А сколько их будет: два человека, три, четыре — неважно», — цитирует Данчикова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь не следует собираться тем, кто не проживает вместе.

«Если вы вместе живёте, то вы уже либо вместе переболели, либо носители, либо выздоровели. А если человек незнакомый, то потенциально вы можете от него заразиться, стать переносчиком инфекции», — пояснил он.

По словам министра, если полиция увидит на улице большую компанию, будет проведена разъяснительная беседа.

В случае оказания сопротивления и отказа разойтись указанные лица могут быть оштрафованы.

«У полиции есть все инструменты для этого. Федеральным кодексом об административных правонарушениях предусмотрено привлечение к административной ответственности лиц, которые не выполняют законных требований правоохранительных органов», — добавил Данчиков.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции до 4 тыс. рублей

Повторное нарушение повлечёт за собой до 5 тыс. рублей штрафа.

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