Путин призвал не подводить предприятия по России «под одну гребёнку»

Ограничивать экономическую деятельность и причёсывать предприятия «под одну гребёнку» по всей стране в рамках борьбы с коронавирусом нецелесообразно. Об этом в ходе заседания Совета безопасности России в режиме видеоконференции заявил российский лидер Владимир Путин.

«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребёнку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно», — сказал глава государства.

Как указал президент, общих директивных указаний для всех регионов в рамках борьбы с вирусом давать не следует, чтобы не нанести вред экономике.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин отмечал, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пока не пройден.

2 апреля Путин в рамках мер из-за распространения коронавируса поручил губернаторам установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в регионах.

При этом руководству в регионах документом было поручено исходить из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в субъекте.