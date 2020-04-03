Путин призвал не подводить предприятия по России «под одну гребёнку»
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- РИА Новости
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребёнку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно», — сказал глава государства.
Как указал президент, общих директивных указаний для всех регионов в рамках борьбы с вирусом давать не следует, чтобы не нанести вред экономике.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин отмечал, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пока не пройден.
2 апреля Путин в рамках мер из-за распространения коронавируса поручил губернаторам установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в регионах.
При этом руководству в регионах документом было поручено исходить из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в субъекте.