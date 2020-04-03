Путин отметил важность обеспечения правопорядка в текущих условиях

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду, что соблюдение правопорядка будет по-прежнему надёжно обеспечиваться в стране в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях, выразить надежду, что правопорядок, безопасность страны будут и дальше надёжно обеспечиваться», — сказал глава государства.

Он отметил, что на глав регионов возложена особая ответственность, им будет оказана вся необходимая поддержка и предоставлены дополнительные возможности.

«Сегодня, в условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, значительная часть нагрузки будет находиться в регионах, нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что в России полиция возбудила более 1 тыс. административных дел в отношении граждан, которые нарушают ограничительные меры по коронавирусу.

При этом в Москве составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер.