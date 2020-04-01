МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.

«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра МВД.

Отмечается, что акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

Ранее в МВД России оценили режим самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19, который соблюдается в стране.