МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

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Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра МВД.

Отмечается, что акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

Ранее в МВД России оценили режим самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19, который соблюдается в стране.

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