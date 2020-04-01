В МВД оценили уровень соблюдения самоизоляции россиянами

Короткая ссылка
В МВД России оценили режим самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19, который соблюдается в стране.
В МВД оценили уровень соблюдения самоизоляции россиянами
  • РИА Новости

«Полагаю, что в целом режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно», — приводит РИА Новости слова замначальника главного управления МВД по охране общественного порядка Станислава Наумова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса COVID-19 находятся более 3,317 млн человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить