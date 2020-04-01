В МВД оценили уровень соблюдения самоизоляции россиянами

В МВД России оценили режим самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19, который соблюдается в стране.

«Полагаю, что в целом режим самоизоляции соблюдается достаточно эффективно», — приводит РИА Новости слова замначальника главного управления МВД по охране общественного порядка Станислава Наумова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса COVID-19 находятся более 3,317 млн человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.