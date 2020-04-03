В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине в Москве

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT новые правила пользования личным транспортом в Москве, согласно которым ездить на автомобиле разрешается только по одному, кроме случаев совместной изоляции.
В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине в Москве
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Выбираются те меры, которые позволяют по минимуму влиять на передачу инфекции. Когда вдвоём в машине едут муж и жена, это понятно, потому что они вместе проходят это время. Если вся семья вместе на домашнем карантине и они вместе куда-то едут, то это тоже оправданно», — рассказал Рязанский.

Он также напомнил, что соблюдение всех предписанных правил самоизоляции позволит в дальнейшем минимизировать введение дополнительных ограничений на перемещения.

«Это ещё одна разумная мера предосторожности. Если её соблюдать, не потребуются никакие меры по ограничению перемещений по городу. Надо идти навстречу таким решениям, соблюдать их, и тогда не будут вводиться дополнительные ограничения», — добавил сенатор.

Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что ездить на автомобиле в Москве разрешается только по одному, кроме случаев совместной самоизоляции всех пассажиров.

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