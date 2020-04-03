В ЦБ согласились с прогнозами о росте безработицы из-за коронавируса

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор согласен с прогнозами, в которых говорится, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приведут к росту безработицы в стране.
В ЦБ согласились с прогнозами о росте безработицы из-за коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Действительно, негативное влияние коронавируса, закрытие деятельности ряда предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы», — цитирует её РИА Новости.

При этом она отметила, что уровень безработицы будет зависеть от принимаемых ограничительных мер.

«Мы знаем, что ограничительные меры во многом будут устанавливаться субъектами России, поэтому сейчас оценки делать сложно», — добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19.

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